Зеленский вакцинировался от коронавируса
02.03.2021, 12:39
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса сегодня, 2 марта, вместе с военными c передовой. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.
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Зеленский вакцинировался в военном госпитале в Северодонецке как верховный главнокомандующий.
Президент находится в рабочей поездке в зону операции объединенных сил в Луганской области, сообщает пресс-служба ОП. Во время поездки он встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Новость дополняется...
- 8 февраля 2021 года Зеленский заявил, что готов привиться "на камеру", чтобы показать пример.
- С 24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавируса препаратом Covishield, который разработан AstraZeneca/Oxford. После 1300 прививок серьезных негативных последствий прививок не было.
- На 2 марта в Украине сделали около 5000 прививок. Сейчас вакцинируют медиков, военных в зоне ООС, публичных лиц (например, привился в прямом эфире глава Минздрава Степанов). Однако уже можно записаться в список ожидания на вакцинацию.
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