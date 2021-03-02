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Зеленский вакцинировался от коронавируса

02.03.2021, 12:39
Зеленский вакцинировался от коронавируса - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса сегодня, 2 марта, вместе с военными c передовой. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

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Зеленский вакцинировался в военном госпитале в Северодонецке как верховный главнокомандующий.

Президент находится в рабочей поездке в зону операции объединенных сил в Луганской области, сообщает пресс-служба ОП. Во время поездки он встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Новость дополняется...

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский вакцинация вакцина коронавирус COVID-19
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