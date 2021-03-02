Президент Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса сегодня, 2 марта, вместе с военными c передовой. Об этом LIGA.net сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский вакцинировался в военном госпитале в Северодонецке как верховный главнокомандующий.

Президент находится в рабочей поездке в зону операции объединенных сил в Луганской области, сообщает пресс-служба ОП. Во время поездки он встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Новость дополняется...

Денис Юдин , Юрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.