Зеленский записал видео с женой: Мы дома, мы в Украине
14.02.2022, 22:53
Владимир и Елена Зеленские (Фото: пресс-служба президента)
Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видео с женой Еленой Зеленской в подтверждение того, что его семья находится в Украине.
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"Снимаем это видео не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", – сказал президент.
Зеленская поздравила всех с Днем влюбленных: "Хотим сказать: любите друг друга, любите Украину".
- Зеленский дал сутки депутатам и чиновникам, которые уехали из Украины на фоне возможного вторжения России, чтобы вернуться в страну и продолжить выполнять свои обязанности.
- Также президент призвал олигархов, уехавших из страны, вернуться в Украину.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что планирует зарегистрировать в парламенте законопроект, который запрещает чиновникам выезжать за границу в случае введения в Украине чрезвычайного или военного положений.
- Напряженность вокруг Украины достигла невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.
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