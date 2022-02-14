Зеленский записал видео с женой: Мы дома, мы в Украине

Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook видео с женой Еленой Зеленской в подтверждение того, что его семья находится в Украине.

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"Снимаем это видео не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы в Украине", – сказал президент.

Зеленская поздравила всех с Днем влюбленных: "Хотим сказать: любите друг друга, любите Украину".

Зеленский дал сутки депутатам и чиновникам, которые уехали из Украины на фоне возможного вторжения России, чтобы вернуться в страну и продолжить выполнять свои обязанности.

Также президент призвал олигархов, уехавших из страны, вернуться в Украину.

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что планирует зарегистрировать в парламенте законопроект, который запрещает чиновникам выезжать за границу в случае введения в Украине чрезвычайного или военного положений.

Напряженность вокруг Украины достигла невиданных за многие годы войны России против Украины масштабов. Кремль перебросил боевую технику и войска к границе Украины и 10 февраля начал масштабные учения с Беларусью. Запад полагает, что вторжение может начаться в любой момент, даже "15-16 февраля". LIGA.net ведет хронику.

ведет хронику.

Вадим Ребрина

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