Зеленский заявил, что Украина "точно поможет" Германии, если будет угроза вторжения в ФРГ
Президент Владимир Зеленский заявил, что если Германия окажется в такой ситуации, как Украина, и будет угроза вторжения России, то Украина "точно поможет". Об этом он сказал во время пресс-конференции для иностранных СМИ 28 января.
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Зеленского спросили о роли Германии в нынешней ситуации, когда есть угроза полномасштабного вторжения России, и ФРГ отказывается предоставлять Украине летальное оружие.
Зеленский сказал, что "очень важно давать и помогать тогда, когда это нужно".
"Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что и мы. Чтобы вы чувствовали то же на границах вашего государства", – сказал глава государства немецкому журналисту.
Он вспомнил о своем разговоре с бывшим канцлером Ангелой Меркель: "Если бы у вас на границе были войска этого государство (РФ, – ред.), вы бы делали с ними Северный поток-2 или нет? Мне просто интересно. Где же эта контактная линия бизнеса и реальности?"
Он еще раз повторил, что не желает Германии того, что происходит в Украине, и сказал, что "мы с гордостью пройдем это время".
"Но знайте, что если так будет, мы точно вам поможем", – добавил глава государства.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. МИД Украины выразил послу Германии глубокое разочарование.
- Также в Германии призывают "осмотрительно" подходить к выбору санкций против России и "учитывать последствия". По данным Bloomberg, ФРГ настаивает не включать в пакет санкций ограничения для энергетического сектора.
- В недавнем интервью глава МИД Анналена Бербок заявила, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и это знают все, включая Россию. Кулеба отреагировал: "Не на повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины".
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