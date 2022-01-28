Зеленский заявил, что Украина "точно поможет" Германии, если будет угроза вторжения в ФРГ

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Германия окажется в такой ситуации, как Украина, и будет угроза вторжения России, то Украина "точно поможет". Об этом он сказал во время пресс-конференции для иностранных СМИ 28 января.

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Зеленского спросили о роли Германии в нынешней ситуации, когда есть угроза полномасштабного вторжения России, и ФРГ отказывается предоставлять Украине летальное оружие.

Зеленский сказал, что "очень важно давать и помогать тогда, когда это нужно".

"Я не желаю Германии, не желаю народу, чтобы вы чувствовали то же, что и мы. Чтобы вы чувствовали то же на границах вашего государства", – сказал глава государства немецкому журналисту.

Он вспомнил о своем разговоре с бывшим канцлером Ангелой Меркель: "Если бы у вас на границе были войска этого государство (РФ, – ред.), вы бы делали с ними Северный поток-2 или нет? Мне просто интересно. Где же эта контактная линия бизнеса и реальности?"

Он еще раз повторил, что не желает Германии того, что происходит в Украине, и сказал, что "мы с гордостью пройдем это время".

"Но знайте, что если так будет, мы точно вам поможем", – добавил глава государства.

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Оксана Житнюк

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