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Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 21:57
Зеленского пригласят на саммит НАТО в Мадриде – СМИ - Фото
Владимир Зеленский (Фото - пресс-служба Офиса президента)

Украине будет направлено официальное приглашение принять участие в мадридском саммите НАТО, хотя о присутствии президента Владимира Зеленского не будет известно до последней минуты, потому что это зависит от развития войны и его возможностей покинуть страну. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Испании сообщает Europa Press.

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Саммит НАТО пройдет в Мадриде 29 и 30 июня. Ожидаются беспрецедентные меры безопасности.

Согласно источникам издания, Испания в течение нескольких месяцев работала в координации с НАТО над подготовкой к саммиту, который проходит в сложном международном контексте войны в Украине, планов вступления Финляндии и Швеции и решения Альянса утвердить новую Стратегическую концепцию, которая будет определять его развитие в течение следующих десяти лет.

Всего ожидается участие от 40 до 50 международных делегаций на уровне глав государств и правительств. Среди них будут генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, 30 стран-союзников, четыре приглашенные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея), четыре другие страны-члены Европейского союза, а также главы Европейской комиссии и Европейского совета.

Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден прибудет в Мадрид 28-го числа, за день до официального начала саммита.

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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский нато испания
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