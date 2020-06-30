Под офисом Зеленского протестуют против нового главы МОН Шкарлета – фото

Сегодня у Офиса президента Владимира Зеленского проходит акция против назначения Сергея Шкарлета и. о. главы Минобразования и науки. Об этом сообщает с места событий журналистка LIGA.net.
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Акция начиналась у Кабинета министров, где собралось около 300-400 человек. Часть из них была с плакатами, а некоторые принесли в качестве реквизита унитаз и маски бывших министров.
После акции у Кабмина протестующие пошли в сторону Офиса президента, некоторые из них жгли дымовые шашки. К ОП стягивают все больше полиции.
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По словам журналистки, полиция не пускает людей вплотную к зданию ОП, объясняя это тем, что им необходимо проверить вещи и документы активистов. В ответ участники акции начали сидячий протест. Когда число правоохранителей увеличилось, людей стали подпускать по коридору по одному после проверки.
К протестующим вышел сотрудник ОП, чтобы получить обращение к Зеленскому.
После акции под ОП активисты намерены провести аналогичную у Верховной Рады.
ОБНОВЛЕНО В 12:04. Активисты передали обращение, акцию заканчивают, идти к Раде передумали.
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Фото - Ирина Андрейцив/LIGA.net