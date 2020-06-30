Под офисом Зеленского протестуют против нового главы МОН Шкарлета – фото

Сегодня у Офиса президента Владимира Зеленского проходит акция против назначения Сергея Шкарлета и. о. главы Минобразования и науки. Об этом сообщает с места событий журналистка LIGA.net.

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Акция начиналась у Кабинета министров, где собралось около 300-400 человек. Часть из них была с плакатами, а некоторые принесли в качестве реквизита унитаз и маски бывших министров.

После акции у Кабмина протестующие пошли в сторону Офиса президента, некоторые из них жгли дымовые шашки. К ОП стягивают все больше полиции.

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По словам журналистки, полиция не пускает людей вплотную к зданию ОП, объясняя это тем, что им необходимо проверить вещи и документы активистов. В ответ участники акции начали сидячий протест. Когда число правоохранителей увеличилось, людей стали подпускать по коридору по одному после проверки.

К протестующим вышел сотрудник ОП, чтобы получить обращение к Зеленскому.

После акции под ОП активисты намерены провести аналогичную у Верховной Рады.

ОБНОВЛЕНО В 12:04. Активисты передали обращение, акцию заканчивают, идти к Раде передумали.

О кандидатуре Шкарлета на должность главы МОН стало известно несколько недель назад. Однако вопрос назначения даже не выносили в зал Верховной Рады для голосования.

В научных работах Шкарлета проект false-science нашел плагиат . Это стало причиной нескольких акций протеста против его назначения.

25 июня Шкарлет был назначен Камбином и.о. министра образования и науки.

старший научный исследователь Института физики НАН Украины Антон Сененко, сообщил , что к нему пришел "куратор из СБУ" и расспрашивал об акции. 26 июня один из участников протеста против Шкарлета,

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Фото - Ирина Андрейцив/LIGA.net