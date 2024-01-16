Бойцы Сил спецопераций поразили из ракетной системы M142 HIMARS российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" на юге. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях.

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Несмотря на плохую видимость, украинские военные обнаружили вражескую "Осу" с помощью малого разведывательного беспилотника 73-го морского центра ССО.

В ролике видно, как ЗРК, который россияне применяли против украинской армии, скрывается между деревьями, но это не помогает ему избежать удара HIMARS.

Воины ССО скорректировали по "Осе" реактивный снаряд, в результате чего ЗРК был уничтожен до основания.

Операторы ССО навели HIMARS на Донецком направлении – уничтожены ЗРК "Бук-М2" и РЛС.

Ракетная артиллерия ВСУ уничтожила новый российский противобатарейный комплекс 1К148 "Ястреб-АВ".

Бойцы ССО навели HIMARS на две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С" на Запорожском направлении – вражескую технику уничтожили.

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