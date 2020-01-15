Жители Донецка: Город пустой, работы нет, везде аренда - видео

Жители временно оккупированного Донецка в очереди на КПВВ Марьинка рассказали журналистам, как изменилась жизнь в городе. Соответствующий сюжет был показан в выпуске ТСН.

По словам украинского пограничника, ежедневно пункт пропуска пересекают около шести-семи тысяч человек, в праздничные дни их может быть вдвое больше.

Сначала жители оккупированных территорий проходят блокпосты боевиков, потом их пункт пересечения, далее - нулевые позиции украинских военных и, наконец, контроль Госпогранслужбы. Большинство едут в Украину за пенсией.

"Машин вообще нет, меньше народу… Хотелось бы, чтобы было иначе", - сказал о Донецке молодой человек примерно 30-35 лет.

"Город пустой, понимаете? Везде аренда, магазины не работают, транспорт работает плохо, работы нет", - рассказал другой житель Донецка примерно 60-летнего возраста.

При этом люди в очереди отказываются отвечать, есть ли у них российские паспорта. "А это как бог даст", - сказала женщина в ответ на вопрос журналистки, получила ли она паспорт страны-агрессора.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной части территории Донецкой области боевики террористической организации ДНР начали конфискацию машин с украинскими номерами.