Кернес не указывает в декларациях жену и ее активы - Bihus.Info

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На гражданскую жену Геннадия Кернеса перерегистрированы его старые бизнесы, но в декларациях мэра Харькова она не фигурирует

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Мэр Харькова Геннадий Кернес в своих электронных декларациях с 2015 года указывает аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от КУА Финэкс-капитал, но не указывает гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы. Об этом сообщают журналисты проекта Bihus.Info.

Гайсинская владеет автопарком автомобилей, выяснили они. Среди них: Bentley Brooklands, Rolls-Royce Ghost, BMW X-6, Audi A8. Их общая стоимость на момент покупки составляла около $700 000. Также с 2015 года Гайсинская владеет квартирой на 150 кв. м рядом с правительственным кварталом Киева, на улице Шелковичной. Рыночная стоимость - примерно 250 млн грн.

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На Оксану Гайсинскую перерегистрировано большая часть старых бизнесов Кернеса: медиа и компании, которые занимаются недвижимостью. Например, компания Гайсинской Ривлад владеет торговой площадью в Харькове. Эта земля передавалась в аренду гражданской жене Кернеса от города, в том числе, во время мэрства Кернеса. Затем участок приватизировали через суд.

С 2015 года Кернес получил прибыль от задекларированной им компании Финэкс-капитал в размере 60 млн грн. Основателем компании значится Игорь Когут - бизнес-партнер сына Геннадия Кернеса Даниила Привалова, указывают журналисты.

В портфеле Финэкса несколько компаний, которые получают деньги из городского бюджета. Например, строительная компания ДСК-Уровень. За последние три года она получила заказов из бюджета почти на 200 млн грн.

Еще одна из компаний Финэкса - Платежный центр. От местных властей она получила монополию на установку и обслуживание терминалов для оплаты электронных билетов. Каждый раз, когда харьковчане пополняют свои карточки, Кернес через Финэкс получает свой процент. В прошлом году, по расчетам харьковских журналистов, монополия на установление терминале принесла 52 млн грн.

Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. В партию может влиться партия Виталия Хомутынника  Відродження.

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Теги: декларация, видео, геннадий кернес, Оксана Гайсинская
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