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Николаевские морпехи уничтожили тыловой пункт оккупантов в Донецкой области – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 12:45
Скриншот с видео
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео
ВСУ чем-то тяжелым ударили ночью по расположению оккупантов под Бахмутом – видео

Противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского поразили тыловой пункт оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

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Согласно сообщению, аэроразведка обнаружила хранилище, где захватчики держали материально-технические средства.

Точным попаданием из "Рапиры" противотанкисты поразили цель.

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Вадим Ребрина
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ВМС ВСУвойнаДонбасс
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