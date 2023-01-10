Противотанкисты 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского поразили тыловой пункт оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
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Согласно сообщению, аэроразведка обнаружила хранилище, где захватчики держали материально-технические средства.
Точным попаданием из "Рапиры" противотанкисты поразили цель.
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