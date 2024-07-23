Украинские пограничники отряда "Помста" уничтожили российский разведывательный беспилотник Zala с помощью FPV-дрона. Об этом написали в Facebook соединение.

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Бойцы третьего пограничного отряда с помощью FPV поразили российский разведдрон Zala, поражение произошло недалеко от Серебрянского леса, говорится в сообщении.

Этот беспилотник вел наблюдение за позициями Сил обороны – после обнаружения средствами разведки в его сторону вылетел украинский FPV-дрон и успешно уничтожил цель, пояснили пограничники.

На видео видно, как беспилотник защитников подлетает сверху в Zala. Перед самым попаданием запись обрывается, но это типично для FPV-дронов.

Серебрянское лесничество расположено в 8 км юго-западнее временно оккупированной Кременной. С осени 2022 года через лес проходит линия фронта. В апреле на этом отрезке защитники из бригад Национальной гвардии "Азов" и "Буревой" провели успешные наступательные действия.

Карта: Deepstate

Кременная на карте Deepstate (белая отметка, обведенная красным)

СПРАВКА. ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".



ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии. Вероятно, на видео именно он.



Беспилотники ZALA 421-16Е (Фото: ресурс оккупантов) ZALA Aero Group – российская компания, специализирующаяся на разработке беспилотных летательных аппаратов, входит в концерн "Калашников".ZALA 421-16E – разведывательный беспилотник российского производства, используется оккупантами для разведки и корректировки огня артиллерии. Вероятно, на видео именно он.

В марте снайпер из Сил специальных операций сбил ZALA на одном из направлений.

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