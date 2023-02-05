Министр обороны Алексей Резников дал большое интервью Украинской правде, в котором рассказал о ходе и результатах переговоров с партнерами о военной помощи и о своем "коммуникацинном провале" в истории с критическими публикациями в отношении Минобороны.

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По словам Резникова, он как министр так или иначе несет ответственность за все процессы в Минобороны. Он также прямотпризнал "коммуникационный провал" в реакции Минобороны на скандал с закупками продуктов для ВСУ.

"Я признаю коммуникационный провал свой и моей команды с точки зрения скорости реакции. Она должна была быть быстрой и другой", - сказал Резников.

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1 февраля СБУ сообщила о подозрении бывшему исполняющему обязанности директора департамента государственных закупок и поставке материальных ресурсов Минобороны.

Также сообщено о подозрении недавно уволенному заместителю министра обороны, отвечавшему за тыловое обеспечение ВСУ. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога около 402 млн грн.

Руководство Министерства обороны намерено "перезапустить" антикоррупционное управление министерства.

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