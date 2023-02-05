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Резников: HIMARS, танки и признание "коммуникационных ошибок" – большое интервью УП видео

Цей матеріал також доступний українською
05.02.2023, 21:53
Алексей Резников (Скриншот видео Голос Америки)
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Министр обороны Алексей Резников дал большое интервью Украинской правде, в котором рассказал о ходе и результатах переговоров с партнерами о военной помощи и о своем "коммуникацинном провале" в истории с критическими публикациями в отношении Минобороны.

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По словам Резникова, он как министр так или иначе несет ответственность за все процессы в Минобороны. Он также прямотпризнал "коммуникационный провал" в реакции Минобороны на скандал с закупками продуктов для ВСУ.

"Я признаю коммуникационный провал свой и моей команды с точки зрения скорости реакции. Она должна была быть быстрой и другой", - сказал Резников.

Новость дополняется

Сергей Бережной
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Алексей Резниковинтервью
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