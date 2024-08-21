Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины поражают военную и инженерную технику россиян в Курской области РФ. Об этом сообщила пресс-служба ССО и опубликовала кадры боевой работы.

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Военные отметили, что операторы ССО совместно с подразделениями Сил обороны, среди прочего, точно уничтожают понтонные переправы в Курской области России.

На видео показаны поражения вражеской инженерной техники, а также обнаружение и корректировка огня реактивных артиллерийских систем HIMARS по мостам и понтонным переправам россиян.

Кроме того, совместно с Силами обороны поражены и уничтожены скопления техники, полевой склад боекомплекта, горюче-смазочных материалов, комплекс радиоэлектронной борьбы и 152-мм гаубица Д-20.

16 августа Олещук заявил, что украинские летчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.

20 августа командующий ВС показал видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.

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