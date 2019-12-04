"Слуга" Стефанчук уснул в зале Рады, Юзик пришел на помощь: видео

Народный депутат фракции Слуга народа Николай Стефанчук уснул во время заседания Верховной Рады. Ролик размещен в YouTube-канале издания Буквы.

Пока на фоне выступал какой-то из его коллег по парламенту, Стефанчук дремал. Затем депутата разбудил Юрий Корявченков, более известный по сценическому прозвищу "Юзик".

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Справка. 38-летний Стефанчук - уроженец Хмельницкого. Доцент, адвокат, заслуженный юрист Украины. Избран в Раду по 187-му мажоритарному округу. Один из авторов команды КВН "Три толстяка". Чемпион Хмельницкой области по пауэрлифтингу (2006 год).