Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Юрий "Юзик" Корявченков помог коллеге по парламенту не проспать обсуждение какой-то законодательной инициативы - разбудил его

Народный депутат фракции Слуга народа Николай Стефанчук уснул во время заседания Верховной Рады. Ролик размещен в YouTube-канале издания Буквы.

Пока на фоне выступал какой-то из его коллег по парламенту, Стефанчук дремал. Затем депутата разбудил Юрий Корявченков, более известный по сценическому прозвищу "Юзик".

Смотрите также: Нардеп из "Коломойского района": кулуарное видео из Рады

Справка. 38-летний Стефанчук - уроженец Хмельницкого. Доцент, адвокат, заслуженный юрист Украины. Избран в Раду по 187-му мажоритарному округу. Один из авторов команды КВН "Три толстяка". Чемпион Хмельницкой области по пауэрлифтингу (2006 год).

Отправить:
Распечатать:
Теги: курьез, Юрий Корявченков, Юзик, Николай Стефанчук
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Крупный пожар: в Одессе горит памятник архитектуры - фото, видео
Крупный пожар: в Одессе горит памятник архитектуры - фото, видео
"Слуга" Стефанчук уснул в зале Рады, Юзик пришел на помощь: видео
"Слуга" Стефанчук уснул в зале Рады, Юзик пришел на помощь: видео
Бокс. Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед боем: видео
Бокс. Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед боем: видео
Продовольствие Укрспирт перестанет быть монополистом. Что изменится с 1 июля
Слуги народа VS МАУ. Как Майберг депутатов авиаграмотности учил, или Война так война
Транспорт Слуги народа VS МАУ. Как Майберг депутатов авиаграмотности учил, или Война так война
Враг Порошенко, друг лошадей. Какие шансы, что экс-депутата Онищенко выдадут Украине
ТЭК Враг Порошенко, друг лошадей. Какие шансы, что экс-депутата Онищенко выдадут Украине
Популярное
фото/видео
Крупный пожар: в Одессе горит памятник архитектуры - фото, видео
Крупный пожар: в Одессе горит памятник архитектуры - фото, видео
"Слуга" Стефанчук уснул в зале Рады, Юзик пришел на помощь: видео
"Слуга" Стефанчук уснул в зале Рады, Юзик пришел на помощь: видео 11:33
Бокс. Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед боем: видео
Бокс. Джошуа и Руис провели открытые тренировки перед боем: видео 11:29
ЧЕСНО: В Раде установлен рекорд по кнопкодавству - видео
ЧЕСНО: В Раде установлен рекорд по кнопкодавству - видео 11:12
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 