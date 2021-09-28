Сухопутные войска удалили видео с главкомом ВСУ. Он обращался к российским оккупантам

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сделал специальное обращение к гражданам РФ и российским военнослужащим на русском языке. Генерал-лейтенант заявил, что военным армии РФ на украинской земле делать нечего, и победа будет за Украиной. Видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск, однако вскоре удалила его.

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Залужный сказал, что в России должны чувствовать себя спокойно, так как украинцы – миролюбивый народ, который хочет освободить свои территории и жить в дружбе и согласии.

"Победа будет за нами. Российским военным здесь делать нечего – однозначно. Это наша земля. Мы ничего не делаем в РФ, не планируем и не захватываем российские земли. Но свои будем защищать с упорством... Не надо этого делать", – обратился Залужный к российским военным.

ОБНОВЛЕНО. По состоянию на 18:00 видео обращения Залужного в YouTube и Facebook Сухопутных войск недоступно.

LIGA.net не смогла дозвониться в пресс-службу Сухопутных войск для выяснения причины удаления видео. В штабе Операции объединенных сил, которая тоже делала репост обращения Залужного, но удалила его, тоже не объясняют причину.

25 сентября 2021-го Залужный дал интервью, в котором сообщил, что сейчас на Донбассе вооруженную агрессию против ВСУ осуществляют около 35 000 боевиков и 2000 российских военнослужащих.

По его словам, 19 российских батальонно-тактических групп (около 19 000 военнослужащих ВС РФ) все еще не вернулись в пункты постоянной дислокации после учений Запад-2021 и остаются недалеко от украинской границы.

Смотрите видео: Залужный: Хотел бы проехаться на танке по Красной площади и Арбату

Оксана Житнюк

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