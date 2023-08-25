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Зеленский пообещал защитить Украину от госчиновников, которые о ней не думают – видео видео

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25.08.2023, 20:57
Владимир Зеленский (Фото: ОП)
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Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал некие законодательные решения, которые должны оградить Украину от недобросовестных чиновников и депутатов. Кроме того, глава государства подвел итоги своих визитов в Европу.

"На следующей неделе будут законодательные решения, которые обезопасят Украину от тех, кто думает не об Украине, хотя занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив", – анонсировал глава государства.

Больше подробностей на этот счет Зеленский не предоставил.

Кроме того, президент подвел итоги своих визитов в Европу, подчеркнув, что "все договоренности, которые удалось привезти домой от наших партнеров, уже начали реализовывать".

"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины", – сказал президент.

Глава государства отметил, что задачей для всех является максимальное приближение момента, когда F-16 помогут Силам обороны и в целом Украине "держать от себя как можно дальше российских террористов".

  • 20 августа 2023 года Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).
  • Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
  • 24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до десяти самолетов.

Читайте также: Украина может получить F-16 быстрее. Байден и Зеленский обсудили возможное ускорение

Милана Головань
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Владимир Зеленскийвойнаавиацияf-16
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