Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал некие законодательные решения, которые должны оградить Украину от недобросовестных чиновников и депутатов. Кроме того, глава государства подвел итоги своих визитов в Европу.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"На следующей неделе будут законодательные решения, которые обезопасят Украину от тех, кто думает не об Украине, хотя занимает должности в государственной системе. Сила Украины не имеет альтернатив", – анонсировал глава государства.

Больше подробностей на этот счет Зеленский не предоставил.

Кроме того, президент подвел итоги своих визитов в Европу, подчеркнув, что "все договоренности, которые удалось привезти домой от наших партнеров, уже начали реализовывать".

"Прежде всего самолеты F-16. Задачи очевидны. Международники – это максимальное расширение тренировочных миссий. Военные – максимальное ускорение подготовки инфраструктуры, отправка пилотов, инженеров – полное обеспечение готовности Украины", – сказал президент.

Глава государства отметил, что задачей для всех является максимальное приближение момента, когда F-16 помогут Силам обороны и в целом Украине "держать от себя как можно дальше российских террористов".

20 августа 2023 года Зеленский был с визитом в Нидерландах и Дании. Обе страны обязались передать Украине истребители F-16 (42 самолета предоставят Нидерланды, 19 – Дания).

Украина должна использовать F-16 только на своей территории – не по территории России. Такие условия назвал министр обороны Дании. ВСУ принимают эти условия, сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

24 августа стало известно, что Норвегия станет третьей страной, от которой Украина получит F-16. Премьер Норвегии не назвал количество, но СМИ пишут, что это может быть от пяти до десяти самолетов.

Читайте также: Украина может получить F-16 быстрее. Байден и Зеленский обсудили возможное ускорение

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.