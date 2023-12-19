Авария на Ладыжинской ТЭС – обесточено несколько районов Винницкой области

Фото: АО "Винницаоблэнерго"

На Ладыжинской теплоэлектростанции ДТЭК произошла авария, обесточены несколько районов в Винницкой области. Об этом сообщает АО "Винницаоблэнерго".

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Авария не связана с атаками оккупантов, сообщили в облэнерго и попросили не сеять панику.

"Энергетики АО "Винницаоблэнерго", Ладыжинской ТЭС ДТЭК и Юго-Западного РДЦ прилагают максимум усилий, чтобы электроснабжение в кратчайшие сроки было восстановлено", – сообщает предприятие.

Вчера, 18 декабря, администрация ТЭС сообщила о планируемых ремонтных работах сегодня. В связи с ними предупреждали об обесточивании в Ладыжине школы, садика и одного дома на час с 14 до 15.

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