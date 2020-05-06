COVID-19. Лаборатория Житомира загружена и три дня не будет принимать материалы

Вирусологическая лаборатория Житомирского областного лабораторного центра с 7 по 9 мая не будет принимать биологические материалы для ПЦР-тестирования на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом говорится в документе лаборатории за подписью главного санврача области, который оказался в распоряжении LIGA.net.
Отмечается, что такое решение принято потому, что лаборатория загружена на семь-восемь дней вперед и у нее нет возможностей для хранения такого объема материала.
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Как исключение будут приниматься материалы от детей и людей в тяжелом состоянии, у которых есть подозрение на заражение коронавирусом.
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