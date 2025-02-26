Из-за российского удара по Константиновке погибли пять человек, есть раненые
Российская управляемая авиабомба (Иллюстративное фото: ресурс окупантов)

Россияне ударили по Константиновке – погибли по меньшей мере пять человек, восемь человек ранены. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.

Захватчики сбросили на город и окрестности управляемые авиабомбы, предварительно три единицы.

В последнее время атаки захватчиков по гражданским в Константиновке стали "почаще и жестче" – оставаться в городе опасно, подчеркнул Филашкин.

Чиновник призвал людей своевременно эвакуироваться.

Фото: Telegram Вадима Филашкина
Фото: Telegram Вадима Филашкина

Константиновка расположена на расстоянии около 8,5 км от линии фронта:

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
Читайте также
Россия запустила БпЛА: есть жертва в Киевской области, повреждена многоэтажка в Харькове – фото
Вадим ФилашкинвойнаДонецкударатакаконстантиновкакабВадим Филашкин