Из-за российского удара по Константиновке погибли пять человек, есть раненые
Россияне ударили по Константиновке – погибли по меньшей мере пять человек, восемь человек ранены. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин.
Захватчики сбросили на город и окрестности управляемые авиабомбы, предварительно три единицы.
В последнее время атаки захватчиков по гражданским в Константиновке стали "почаще и жестче" – оставаться в городе опасно, подчеркнул Филашкин.
Чиновник призвал людей своевременно эвакуироваться.
Константиновка расположена на расстоянии около 8,5 км от линии фронта:
- Днем во вторник, 25 февраля, россияне нанесли удары по Краматорску, погиб человек, 16 ранены.
- С вечера 25 февраля и в ночь против 26-го Россия снова массированно атаковала Украину беспилотниками, запустив 177 "шахедов" и дронов-имитаторов. Большинство БПЛА сбито или локационно потеряно, однако есть последствия в четырех областях.