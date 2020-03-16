Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Карантин. Одесса закрывает торговые центры, кинотеатры и кафе

Карантин. Одесса закрывает торговые центры, кинотеатры и кафе - Фото
Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)
16.03.2020, 06:27

В городе будут работать только продуктовые магазины и аптеки

В Одессе с 16 марта закрывают  все заведения общественного питания, торговые центры, непродуктовые магазины из-за массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное 

Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал вечером 15 марта соответствующее распоряжение, в котором говорится:

1. 16 марта 2020 года с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более десяти человек до особого распоряжения  мэра и отмены ограничительных мер:

  • кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
  •  детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
  • фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
  • зоопарков, водных парков, парков аттракционов;
  • всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
  • торгово-развлекательных центров;
  • строительных рынков и других (кроме продуктовых);
  • ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, барах, клубах, кафе, дискотеках, пабах;

2. Предупредить руководителей учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

  • С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.
  • С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.
  • Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

Читайте также: "Действовать на опережение". В Минздраве предлагают закрыть рестораны и кафе

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
одесса геннадий труханов карантин COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 