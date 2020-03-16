Карантин. Одесса закрывает торговые центры, кинотеатры и кафе

В Одессе с 16 марта закрывают все заведения общественного питания, торговые центры, непродуктовые магазины из-за массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.
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Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал вечером 15 марта соответствующее распоряжение, в котором говорится:
1. 16 марта 2020 года с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более десяти человек до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мер:
2. Предупредить руководителей учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.
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