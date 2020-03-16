Карантин. Одесса закрывает торговые центры, кинотеатры и кафе

Геннадий Труханов (фото - omr.gov.ua)

В Одессе с 16 марта закрывают все заведения общественного питания, торговые центры, непродуктовые магазины из-за массового распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы.

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Мэр Одессы Геннадий Труханов подписал вечером 15 марта соответствующее распоряжение, в котором говорится:

1. 16 марта 2020 года с 00:00 временно остановить работу таких объектов общего пользования независимо от формы собственности и подчинения с присутствием более десяти человек до особого распоряжения мэра и отмены ограничительных мер:

кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

зоопарков, водных парков, парков аттракционов;

всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

торгово-развлекательных центров;

строительных рынков и других (кроме продуктовых);

ресторанов, заведений общественного питания, в том числе в гостиницах, барах, клубах, кафе, дискотеках, пабах;

2. Предупредить руководителей учреждений, организаций независимо от формы собственности и подчинения, а также других субъектов предпринимательской деятельности о персональной ответственности за невыполнение этого распоряжения в соответствии с действующим законодательством Украины.

С 12 марта в Украине ввели трехнедельный карантин в связи с коронавирусом. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно.

С полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки. Президент призвал всех украинцев, находящихся за границей, в течение следующих трех суток вернуться домой.

прекратит Также на две недели Украина полностью закрывает границы на въезд для иностранных граждан.

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