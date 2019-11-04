Мэр Черновцов ветирует запрет на проведение ЛГБТ-мероприятий

Алексей Каспрук (скриншот с видео)

Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил, что наложит вето на решение депутатов горсовета о запрете ЛГБТ-сообществу проводить мероприятия в Черновцах. Об этом он сказал сегодня на брифинге.

"Я нахожусь в сложной ситуации, потому что понимаю, что мои оппоненты будут раздувать эту ситуацию – что городской глава является симпатиком ЛГБТ-сообщества, поэтому он ветирует это решение. С другой стороны, я понимаю, что есть законы Украины и Конституция, которые запрещают дискриминацию…" - сказал Алексей Каспрук.

Он напомнил, что есть решение Европейского суда по правам человека, когда ЛГБТ-марш был запрещен в Москве. Тогда ЕСПЧ вынес решение, что это запрет нарушает международные соглашения.

Ранее депутаты Черновицкого горсовета поддержали петицию о запрете проведения в городе мероприятий ЛГБТ-сообщества.