В Черкасской области тревогу из-за "шахедов" будут объявлять каждому району отдельно
В Черкасской области запускают пилотный проект – об угрозе вражеских дронов будут извещать более локально. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Игорь Табурец.
Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог в Черкасской области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, с сегодняшнего дня, 10 января, внедряется пилотный проект. Предварительно отработаны все алгоритмы с профильными службами и военными, подчеркнул Табурец.
Так, в случае опасности из-за вражеских беспилотников будет дифференциация по районам. То есть сигнал о воздушной тревоге будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности, от работы средств противовоздушной обороны.
В случае ракетной опасности – без изменений. То есть во всей области будут одновременно объявлять воздушную тревогу.
- Россия почти каждую ночь атакует Украину "шахедами" и дронами-имитаторами, чтобы рассредоточить работу украинской ПВО.
- В ночь на 9 января РФ запустила по Украине 70 "шахедов" и беспилотников-имитаторов.
- В ночь на 10 января тоже была атака дронов – есть последствия в Киеве.