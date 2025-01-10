В Черкасской области тревогу из-за "шахедов" будут объявлять каждому району отдельно

Тревог из-за ракетной угрозы это не касается, их по-прежнему будут объявлять для всей области

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В Черкасской области запускают пилотный проект – об угрозе вражеских дронов будут извещать более локально. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Игорь Табурец.

Учитывая количество и продолжительность воздушных тревог в Черкасской области и для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций, с сегодняшнего дня, 10 января, внедряется пилотный проект. Предварительно отработаны все алгоритмы с профильными службами и военными, подчеркнул Табурец.

Так, в случае опасности из-за вражеских беспилотников будет дифференциация по районам. То есть сигнал о воздушной тревоге будет получать определенный район Черкасской области, где фиксируется цель или есть потенциальная угроза, в частности, от работы средств противовоздушной обороны.

В случае ракетной опасности – без изменений. То есть во всей области будут одновременно объявлять воздушную тревогу.