В Днепре водитель убегал от полиции и сбил трех человек: фото

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В Днепре при побеге от полицейских автомобиль Audi сбил трех человек на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области.

"Пассажир автомобиля Audi, увидев патрульных, открыл заднюю дверь во время движения авто, и закричал - "помогите!", - сообщают в полиции.

Экипаж отреагировал, потребовав водителя остановиться, однако тот резко ускорил движение. Водитель Audi, нарушая ПДД, пытался скрыться от полиции в течение 10 минут. На перекрестке проспекта Слободского и улицы Воронежской он не справился с управлением и сбил трех пешеходов: два человека - мужчина и ребенок получили тяжелые травмы, еще один - отец ребенка погиб на месте.

После ДТП из Audi выскочили три человека. Двое бросились убегать, а один побежал к полицейским с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении. Двух беглецов догнали спецназовцы и задержали их. Во время проверки у одного из них и в салоне авто инспекторы обнаружили "предметы, похожие на боевые пистолеты".

По данным правоохранителей, мужчина, который убегал от полиции находится в розыске за вымогательство. Задержанным мужчинам грозит ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения, незаконное обращение с оружием, незаконное лишение свободы и незаконное завладение транспортным средством.

В Киеве полицейские 12 февраля стреляли по колесам , чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца.

стреляли по колесам 13 февраля в Харькове полицейский открыл стрельбу во время погони и ранил человека. Правоохранителя задержали.

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