В Харьковской области до конца года планируют достроить более 20 подземных школ

Всего в регионе планируют построить 43 подземные школы, часть сдадут в эксплуатацию весной 2026 года

Олег Синегубов (Фото: t.me/synegubov)

В Харьковской области до конца 2025 года планируют завершить строительство около 20 подземных школ. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов на пресс-конференции, передаёт Интерфакс-Украина.

Сейчас в регионе строят 43 подземных школы, из которых 36 – за государственный счет. По словам Синегубова, две школы строят за счет международных партнеров из Литвы, а пять школ – за счет американского бизнесмена Говарда Баффета и его фонда The Howard G. Buffett Foundation. Их строят под фабрику-кухню.

36 школ в регионе реализуют за средства государственного бюджета, сказал Синегубов. Более 20 из них планируют завершить до конца 2025 года.

Также глава ОГА сообщил, что были разорваны договоры на строительство еще четырех школ с подрядными организациями из-за того, что они "не справились с объемами и задачами". С января 2025 года планируют объявить новые тендеры на строительство этих школ.

Другие школы, по словам Синегубова, не удастся завершить до 2025 года из-за недостаточности финансирования. Их планируют достроить весной 2026 года.

"Для окончания нужно три-четыре месяца. Есть уже договоренности с Минобразования о продолжении финансирования этих объектов. Думаю, в течение апреля-мая завершим полностью", – сказал Синегубов.