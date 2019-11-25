24 ноября около 18:00 боевики обстреляли позиции подразделений объединенных сил в районе Березового Донецкой области и дачный массив из крупнокалиберных пулеметов с применением трассирующих и бронебойно-зажигательных боеприпасов, в результате сгорели шесть домов. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, перекинулась на расположенный неподалеку дачный поселок. Почти полностью выгорели шесть зданий", - отметили в штабе.

Украинским военным удалось оперативно эвакуировать местных жителей. Около 23:00 пожар локализован, пострадавших нет.

районе участка разведения войск №3 около Богдановки и Петровского, боевики двое суток подряд обстреливают позиции объединенных сил. 16 ноября сообщалось , что в

Арина Толина

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