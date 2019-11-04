Больше десяти человек коммунальщиков, полицейских и сотрудников Госслужбы чрезвычайных ситуаций смогли поймать дикого кабана, который более суток бегал по улицам Черновцов, передает ТСН.

Сообщается, что животное предварительно заманили в церковь. После поимки кабана вывезли из центра города, сейчас его анализы проверяют на наличие бешенства. Если животное окажется здоровым, то его выпустят в лес.

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Видео: ТСН

Марко Сировой

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