"Есть 13 дней, чтобы выполнить три условия". Тихановская выдвинула Лукашенко ультиматум

Светлана Тихановская дала непризнанному президенту Беларуси 13 дней на выполнение трех требований оппозиции и предупредила о национальной забастовке

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула ультиматум самоправозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко. Об этом она сообщила у себя в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Прошло два месяца политического кризиса, насилия и беззакония – и с нас хватит. 25 октября мы объявляем народный ультиматум. У режима есть 13 дней, чтобы выполнить три обязательных требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены", – подчеркнула Тихановская.

Она отметила, что если до 25 октября требования не будут выполнены, то вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом.

По ее словам, 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах.

"У вас есть 13 дней, чтобы выполнить три условия. У нас есть 13 дней, чтобы подготовиться, и все это время беларусы будут продолжать свой мирный и настойчивый протест", – добавила Тихановская.



Ранее, комментируя встречу политзаключенных с Лукашенко, Тихановская говорила – "режим понял, что с беларусами нужно разговаривать, поэтому Лукашенко поехал в СИЗО КГБ".

12 октября Тихановская заявила о новом этапе насилия над беларуским народом, реагируя на массовые задержания силовиками мирных жителей на Марше гордости.

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.