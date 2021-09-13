Концерты Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ
В Украине запрещено проводить концерты российского репера Моргенштерна (Алишера Валеева). Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.
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Он напомнил, что Моргенштерн включен в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Причем в рекомендациях СБУ фигурируют две фамилии исполнителя – и Валеев, и Моргенштерн.
Дехтяренко отметил, что нахождение в списке Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины.
Он добавил, что в сентябре СБУ дополнительно информировала уполномоченные органы о запланированных концертах репера в Украине.
"Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", – сказал спикер СБУ.
Он также отметил, что позиция СБУ базируется на лингвистической экспертизе. Она подтвердила, что в творчестве Моргенштерна "пропагандируется культ насилия и жестокости, употребления и распространения наркотиков". Это создает угрозу возникновения конфликтов по отношению к организаторам и участникам концертов, считают в СБУ.
- 8 декабря 2019 года Моргенштерн, выступая в Одессе, назвал день траура в связи со смертельным пожаром в одесском колледже "е****й показухой".
- На лето 2021-го Моргенштерн планировал концерты в Харькове, Одессе и Киеве. Однако 29 апреля Минкульт по заявлению СБУ внес его в список лиц, угрожающих нацбезопасности. СБУ заявила, что теперь он не сможет ездить на гастроли в Украине.
- 17 июня Окружной админсуд Киева заявил, что Моргенштерн подал иск против СБУ и хочет отменить включение его в список. В СБУ заявили, что готовы судиться. 2 июля ОАСК открыл дело по заявлению Моргенштерна.
- На ноябрь 2021-го Моргенштерн запланировал концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.
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