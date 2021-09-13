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Концерты Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 14:37
Концерты Моргенштерна в Украине запрещены – СБУ - Фото
Моргенштерн (фото - morgen_shtern, Instagram)

В Украине запрещено проводить концерты российского репера Моргенштерна (Алишера Валеева). Об этом в комментарии LIGA.net сообщил пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

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Он напомнил, что Моргенштерн включен в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Причем в рекомендациях СБУ фигурируют две фамилии исполнителя – и Валеев, и Моргенштерн.

Дехтяренко отметил, что нахождение в списке Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины.

Он добавил, что в сентябре СБУ дополнительно информировала уполномоченные органы о запланированных концертах репера в Украине.

"Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", – сказал спикер СБУ.

Он также отметил, что позиция СБУ базируется на лингвистической экспертизе. Она подтвердила, что в творчестве Моргенштерна "пропагандируется культ насилия и жестокости, употребления и распространения наркотиков". Это создает угрозу возникновения конфликтов по отношению к организаторам и участникам концертов, считают в СБУ.

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Марк Сировой
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