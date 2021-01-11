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Коронавирус. Глава Тернопольской ОГА заявил о своем повторном заражении

11.01.2021, 06:38
Коронавирус. Глава Тернопольской ОГА заявил о своем повторном заражении - Фото
Владимир Труш (Фото: Facebook/Trush.Volodymyr)

Глава Тернопольской обгосадминистрации Владимир Труш считает, что повторно заразился коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

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"Не думал, что это повторится. Но сегодня опять получил позитивный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что инфицироваться можно повторно", – написал он.

Труш говорит, что первый раз болел тяжело и понимает: "это не шутки и не выдумки, это более чем серьезно".

Чиновник впервые cообщал, что заболел COVID-19 в августе 2020 года. Сейчас он не уточнил, какой вид теста (ПЦР, ИФА, экспресс) снова показал положительный результат.

Он также не написал было ли проведено секвенирование генома "первого" и "повторного" вирусов. Именно секвенирование позволяет определить наверняка: было это повторное заражение или же это длительная инфекция. 

  • В декабре 2020-го в Минздраве раскрыли статистику повторных заражений коронавирусом в Украине. Там уточняли: она может быть некорректной, ведь секвенирование генома не проводилось. В ведомстве также говорили, что в мире пока нет точных данных о причинах и интервалах повторного заражения коронавирусом.
Марк Сировой
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