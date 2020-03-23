Ляшко сомневается, что коронавирус привезли в Украину заробитчане из Китая и ЕС

Иллюстративное фото: ЕРА

Главный санврач Виктор Ляшко усомнился в адекватности того, о чем спекулируют в соцсетях: будто бы коронавирус SARS-CoV-2 в Украину еще в начале года могли завезти зараженные заробитчане из Китая или Европы. Об этом он заявил на брифинге, комментируя данные Госстата о 621 украинце, умершем в январе от пневмонии.

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По словам чиновника, в 2018 году было зарегистрировано 2500 таких смертей, в 2019-м - на 5% больше. Поэтому, отметил специалист, показатель "621" в зимнее время "не говорит нам ни о чем".

Ляшко напомнил, что в конце января в Европе еще была благополучная эпидемиологическая ситуация по SARS-CoV-2: "Поэтому мы не можем говорить о том, что мы в тот период могли пропускать случаи коронавирусной болезни". Он добавил, что по Китаю "отработаны все контакты приехавших": ни одного случая коронавирусной болезни не было.

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По словам эксперта, чтобы пресечь какие-либо недосказанности в этом вопросе, принято политическое решение: у всех умерших от пневмонии возьмут материалы на тестирование.

"И у нас будет четкая статистика, пропускаем ли мы случаи при диагностике коронавируса", - заявил главный санврач страны.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка инфекции COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

На утро 23 марта в Украине зафиксировано 73 подтвержденных случая.

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