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Люди полностью истребили норвежского волка – генетики

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 10:45
Люди полностью истребили норвежского волка – генетики - Фото
Волки в Полярном парке в Барду, Тромс, Норвегия (Фото - Taral Jansen / Wikipedia)

Генетические исследования не оставили сомнений – норвежский волк как популяция больше не существует. Сообщение об этом опубликовано на портале актуальной науки Phys.org.

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В 2016 году Стортинг (парламент Норвегии) заказал исследование по норвежской популяции волков. Частью этого исследования стал анализ генетических связей в популяции, результаты которого подтвердили, что автохтонный норвежский волк был полностью уничтожен в начале 1970-х, а его природную территорию занял волк из Финляндии, принадлежащий к другой генетической ветке того же подвида евроазиатского волка.

При этом численность волков в Норвегии остается достаточно значительной. В 2001 году Стортинг вынес решение о мерах по снижению популяции волков на том основании, что в 2000 году они убили несколько сотен фермерских овец. В 2005 году власти рассматривали возможность сократить численность волков в Норвегии на четверть, в это время, по оценкам экологов, в Норвегии насчитывалось около сотни волков.

В Дании последний волк был уничтожен еще в 1772 году. В Швеции популяция волков охраняется законом, охота на них запрещена. В Финляндии численность волков регулируется, сейчас их около 350 особей. 

Сергей Бережной
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экология евросоюз животные норвегия популяция волк
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