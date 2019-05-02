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02.05.2019, 11:55

Минздрав: с начала года корью заболели почти 44 000 украинцев

Минздрав: с начала года корью заболели почти 44 000 украинцев - Фото
Фото: depositphotos.com

По данным минздрава, в конце апреля от кори умерла 12-летняя девочка

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С 28 декабря 2018 года по 25 апреля 2019 года корью заболели 43 783 украинцев - 20 359 взрослых и 23 424 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

От осложнений кори умерли 16 человек. По оперативным данным центра общественного здоровья, в течение 17-й недели корью заболели 2175 человек - 1108 взрослых и 1067 детей.

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С 18 по 25 апреля больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (311 больных: 227 взрослых и 84 ребенка), Киеве (229 больных: 111 взрослых и 118 детей), Тернопольской (206: 73 взрослых и 133 ребенка), Хмельницкой (191: 96 взрослых и 95 детей), Киевской (165 84 взрослых и 81 ребенок) областях.

На отчетной неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита из-за противопоказаний к вакцине. "Прививка - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости", - напомнили в пресс-службе.

20 марта 2019 года во Львове от кори умер мальчик из Мостисского района, которому еще не исполнилось трех лет.

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Теги: минздрав, украинцы, корь
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