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14.02.2019, 16:25

НАТО активизирует военное присутствие в Черном море – Полторак

НАТО активизирует военное присутствие в Черном море – Полторак - Фото
Степан Полторак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр обороны отметил, что НАТО жестко требует от России освободить украинских пленных моряков и корабли

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Североатлантический Альянс в этом году значительно активизирует военное присутствие в Черном море. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в штаб-квартире НАТО, сообщает пресс-служба ведомства.

"В этом году будет значительно активизирована военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Каждый месяц будут осуществляться мероприятия кораблей как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников", - отметил Полторак.

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По его словам, "НАТО жестко требует от России освободить наших пленных моряков и корабли, захваченных РФ".

"Свобода судоходства на основе международного права нарушена Россией и представляет угрозу безопасности всего Азово-Черноморского региона", - подчеркнул министр обороны.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипаж из 24 моряков взяли в плен. В 10 областях Украины после этого было введено военное положение

27 декабря все захваченные Россией украинские моряки заявили следствию, что они являются военнопленными.

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Теги: нато, степан полторак, черное море, украинские моряки, корабли, захват
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