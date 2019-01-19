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19.01.2019, 14:50

Один из лидеров ОУН(б) умер во Львове

Один из лидеров ОУН(б) умер во Львове - Фото
Омелян Коваль (фото - Конгресс украинских националистов)

Во Львове скончался Омелян Коваль - один из лидеров ОУН(б), вывшмй заключенный "Аушвица"

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Во Львове умер один из лидеров ОУН(б), бывший заключенный лагеря "Аушвиц" Омелян Коваль. Об этом глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил у себя в Facebook.

"Уходит история. Сегодня умер Омелян Коваль - один из лидеров ОУН(б), узник нацистского лагеря "Аушвиц". В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове", - сообщил он.

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Коваль родился в селе Рахиня Ивано-Франковской области.

1 июля 1941 г. он организовал провозглашение Акта восстановления Украинского государства в Долине, после чего спецслужбы арестовали его и других оуновцев. В июле 1942 года Коваля заключили в лагерь "Аушвиц", откуда он вышел в мае 1945 года.

После войны Коваль поселился в Бельгии, стал организатором и руководителем Союза украинской молодежи в Бельгии, председателем Центральной управы СУМ, входил в Провод Заграничных частей ОУН, с 1957 года возглавлял полевой провод ОУН(б) в Бельгии. Принимал участие в создании партии Конгресс украинских националистов.

В 1997 г. Омелян Коваль получил гражданство Украины, с 2013 года проживал во Львове.

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Теги: ОУН(б), Омелян Коваль
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