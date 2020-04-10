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Пасха. Полиция не будет выгонять из церквей нарушителей карантина - Клименко

Пасха. Полиция не будет выгонять из церквей нарушителей карантина - Клименко - Фото
Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Нацполиции)
10.04.2020, 08:18

Полиция не будет проверять соблюдение норм внутри храмов, но будет вмешиваться в случае возникновения конфликтных ситуаций

На Пасху полиция не будет силой выгонять из церквей нарушителей карантина. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, сотрудники полиции будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви контролировать количество прихожан в помещении. "Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять", - подчеркнул Клименко.

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Он отметил - полиция и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться.

"Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более десяти человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требует этого", - отметил глава Нацполиции.

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Клименко уточнил, что после службы в церкви могут заходить два человека - если храм большой, один человек - если церковь маленькая.

"Если будут грубые нарушения закона - реагируем в соответствии с нашими полномочиями", - добавил он.

  • 24 марта ПЦУ разрешила проводить богослужения в храмах без мирян.
  • 1 апреля в Госпогранслужбе спрогнозировали, что к Пасхе в Украину из-за границы могут приехать 200 000 человек.
  • 8 апреля в МВД сообщали, что богослужения в украинских православных храмах на праздник Пасхи пройдут без прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции.

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Арина Толина
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