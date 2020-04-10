Пасха. Полиция не будет выгонять из церквей нарушителей карантина - Клименко

На Пасху полиция не будет силой выгонять из церквей нарушителей карантина. Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.
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По его словам, сотрудники полиции будут находиться возле церквей, обеспечивая правопорядок, а сами священники в церкви контролировать количество прихожан в помещении. "Мы ни в коем случае не будем заходить в храм и тем более кого-то оттуда выгонять", - подчеркнул Клименко.
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Он отметил - полиция и МВД учитывали то, что пасхальные службы должны состояться.
"Мы понимаем, что закрыть храмы мы не можем и не имеем права. Поэтому достигли договоренности: однозначно церкви работают, богослужения проводят, на богослужении находится не более десяти человек. Священнику, который проводит службу - только ему одному - можно быть без маски, поскольку традиция и ритуал требует этого", - отметил глава Нацполиции.
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Клименко уточнил, что после службы в церкви могут заходить два человека - если храм большой, один человек - если церковь маленькая.
"Если будут грубые нарушения закона - реагируем в соответствии с нашими полномочиями", - добавил он.
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