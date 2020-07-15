При 37,2 и выше в школы не пустят. Минздрав назвал правила обучения с сентября

Измерение температуры, медицинские маски и антисептики - все это будет обязательным с 1 сентября в школах в условиях эпидемии COVID-19

При температуре 37,2 и выше в школы не будут допускать детей, учителей и сотрудников с 1 сентября 2020 года. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновник напомнил, что Минздрав разрабатывает правила, по которым дети пойдут учиться в школы с 1 сентября, на следующей неделе их подадут на утверждение.

"Обязательным будет измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в образовательные учреждения, обязательное измерение температуры - для детей. При температуре 37,2 и выше ни сотрудников, ни детей не будут допускать к работе или учебе", - подчеркнул министр.

Степанов уточнил, что, когда родители будут приводить детей, они должны обязательно надевать медицинские маски при входе в школу.

По его словам, в школе должны быть антисептики. "При наблюдении учителей дети должны ими пользоваться. Это такие общие вещи, которые обязательно войдут в правила", - отметил Степанов.

17 июня Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 июля. В регионах смогут вводить дополнительные ограничения в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

8 июля главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав с Минобразования обсуждает несколько вариантов формата работы школ с 1 сентября из-за эпидемии COVID-19.

15 июля Степанов заявил, что а даптивный карантин в Украине будет продлен как минимум на месяц, так как ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью COVID-19 не позволяет отменить ограничения.

Читайте также: COVID-19. В Киеве школы готовятся к дистанционному обучению с 1 сентября

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.