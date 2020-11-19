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Прорыв. Генетическая терапия CRISPR/Cas9 уничтожила многие раковые клетки в живых мышах

19.11.2020, 10:48
Прорыв. Генетическая терапия CRISPR/Cas9 уничтожила многие раковые клетки в живых мышах - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Технологию проверили на одних из наиболее смертоносных форм рака: глиобластоме и метастатическом раке яичников

Технологию редактирования генетического кода CRISPR/Cas9 успешно применили для лечении метастатического рака у мышей. О прорыве в борьбе с онкозаболеваниями пишут в журнале Science Advances исследователи из Тель-Авивского университета.

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Использование CRISPR/Cas9 для лечения рака до сих пор было затруднено из-за относительно низкой эффективности редактирования генома в опухолях, работы "по площадям", а не точечно, а также потенциальной токсичности систем доставки препарата в ткани. Это конкретное исследование финансировал Израильский фонд исследований рака.

Авторы утверждают, что создали безопасную схему доставки к опухолям липидных наночастиц с гРНК: эти молекулы кодировали в "больных" тканях фермент Cas9 (выделенный из стрептококков Streptococcus pyogenes), который, словно нано-ножницы, разрезал ДНК в вышедших из-под контроля клетках. Таким образом, опасные клетки с намеренно поврежденным геномом больше не могли делиться.

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Однократная внутримозговая инъекция препарата против фермента PLK1 (способствует развитию рака) в агрессивную ортотопическую глиобластому позволила отредактировать до ~70% генов, что вызвало гибель раковых клеток и ингибировало рост опухоли на 50%, а также повысило выживаемость мышей на 30%.

Чтобы достичь метастатических опухолей, липидные наночастицы были сконструированы и для точечной доставки антител. Внутрибрюшинные инъекции препарата, нацеленные на мембранные рецепторы EGFR, вызывали их избирательное поглощение диссеминированными опухолями яичников и позволили "покромсать" до 80% генов. Это подавило рост опухолей и увеличило выживаемость на 80%.

"Это первое исследование в мире, которое доказывает, что CRISPR можно использовать для эффективного лечения рака у живого животного. Это не химиотерапия. Здесь нет побочных эффектов, и раковые клетки, обработанные таким образом, никогда не станут снова активными", – пишут авторы.

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Теперь они собираются проверить технологию на раке крови и на генетических заболеваниях вроде мышечной дистрофия Дюшенна.

Клиническая реализация технологии все еще в зачаточном состоянии, но авторы "настроены оптимистично", пишет MedicalExpress. Они утверждают, что возможности точечного нацеливания ферментов обширны, а их "тонкая настройка", чтобы уничтожалась ДНК вредных клеток, а не здоровых, – лишь дело времени/техники.

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Евгений Пилипенко
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