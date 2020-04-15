ПЦУ развеяла миф о Чистом четверге: умывание до заката не отпускает грехи

Фото: pomisna.info

Не существует ни одного церковного предписания, которое обязывало бы верующих помыться до заката в Чистый четверг, чтобы "смыть с себя все грехи и неприятности". Об этом пишет пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ПЦУ объясняют, что Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей и пола, а сколько "очистки нашего сердца и души".

Смотрите также: Фанатизм, деньги и теории заговора. Почему Лавра стала эпицентром COVID-19

"Утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" - ничто иное, как обычное суеверие. Умывание водой в любое время суток никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Кстати, так же, как и ныряния в прорубь на Крещение", - пишут в ПЦУ.

В Церкви подчеркнули, что умывание – важная гигиеническая процедура, но только таинство покаяния, исповедь и святое причастие помогают очистить душу.

Читайте также: Глава МОЗ: Рано говорить о выходе из карантина - новый антирекорд заболеваемости