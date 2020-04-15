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ПЦУ развеяла миф о Чистом четверге: умывание до заката не отпускает грехи

ПЦУ развеяла миф о Чистом четверге: умывание до заката не отпускает грехи - Фото
Фото: pomisna.info
15.04.2020, 13:59

В ПЦУ объяснили, что умывание – важная гигиеническая процедура, но к отпущению грехов она не приводит

Не существует ни одного церковного предписания, которое обязывало бы верующих помыться до заката в Чистый четверг, чтобы "смыть с себя все грехи и неприятности". Об этом пишет пресс-служба Православной церкви Украины в Facebook.

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В ПЦУ объясняют, что Чистый четверг касается не столько чистых окон, дверей и пола, а сколько "очистки нашего сердца и души".

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"Утверждение о том, что в Чистый четверг нужно обязательно умыться до восхода солнца, чтобы "смыть с себя грехи и неприятности" - ничто иное, как обычное суеверие. Умывание водой в любое время суток никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Кстати, так же, как и ныряния в прорубь на Крещение", - пишут в ПЦУ.

В Церкви подчеркнули, что умывание – важная гигиеническая процедура, но только таинство покаяния, исповедь и святое причастие помогают очистить душу.

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Марк Сировой
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