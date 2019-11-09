Сколько жителей ОРДЛО считают себя гражданами Украины - опрос

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57,8% жителей временно оккупированного Донбасса назвали себя гражданами Украины. Таковы результаты количественного исследования общественного мнения в ОРДЛО, которое провела компания "Нью имидж маркетинг групп", пишет Зеркало недели.

41,6% местных жителей имеют паспорта террористических организаций ДНР/ЛНР (34,8%) или России (6,8%).

42,9% проживающих за линией фронта говорят, что никогда не думали о возможности получить российский паспорт.

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"Однако, если сопоставить две действительно обнадеживающие цифры (все еще граждан Украины и тех, кто никогда не думал о российском паспорте) очевидна разница в 14,8%", - отмечается в сообщении.

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63,6% констатировали серьезные проблемы на рынке труда: работы практически нет (24,3%) или большая безработица, но работу найти все-таки можно (39,3%). Те же, кто сумел сохранить старую работу, либо найти новую, а это — 32,9%, считают, что ключевые предприятия все-таки действуют.

9,9% респондентов уверены, что Украина может помочь ОРДЛО стабилизировать экономическую ситуацию, предоставив террористическим организациям ДНР/ЛНР широкую автономию.

10,9% жителей оккупированных территорий устраивает нынешний баланс сил или создание независимого государства вроде Осетии или Абхазии, а это по сути - замороженный конфликт.

"26,8% тех, кто ожидает ухудшения ситуации, связывают этот процесс исключительно с возвращением в Украину - неважно, в каком статусе, все равно плохо. Не вдохновляет людей и сценарий самоопределение или замораживание конфликта - 23,1% считают, что экономика пойдет вниз с таким развитием событий. Лишь 6,8% жителей не доверяют российскому объединительному сценарию", - отмечается в результатах исследования.

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной Украине части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей методом интервью face-to-face. Погрешность результатов не превышает 3,2%.