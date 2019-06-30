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30.06.2019, 14:25

Студент подготовил шпаргалку длиной почти два метра: фото

Студент подготовил шпаргалку длиной почти два метра: фото - Фото
Фото: LIGA.net

Преподаватель КНУ Шевченко показал фото изъятой на экзамене почти двухметровой шпаргалки

Во время экзамена в Киевском национальном университете имени Шевченко у одного из студентов исторического факультета нашли шпаргалку длиной 180 сантиметров. Об этом сообщил политолог Евгений Магда, который преподает в этом вузе.

"Учебный год завершаю с ностальгией. Имею сейчас имидж либерала, но таким был не всегда. На фото - рукописная шпаргалка по курсу "Новая история Европы и Америки. 1861 — 1918 годы", изъятая во время экзамена на истфаке КНУ имени Тараса Шевченко. Длина - 180 см. Это вам не гуглить", - отметил он.

Фото: facebook.com/yevhen.mahda

13 июня сообщалось, что внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе сдали 84% абитуриента, не сдали, соответственно, 16%. 

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Теги: шпаргалка, вуз, студент, евгений магда, кну им шевченко
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