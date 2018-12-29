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29.12.2018, 16:17

Украинцы назвали главные проблемы - опрос

Украинцы назвали главные проблемы - опрос - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Согласно опросу больше всего украинцев беспокоит гибридная война в Донбассе

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В топ-3 главных проблем года для украинцев попали война в Донбассе, низкий уровень зарплаты или пенсии и повышение тарифов на коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Социс.

Отвечая на вопрос, какие проблемы страны сейчас лично для Вас наиболее важны, больше всего опрошенных (61,3%) сказали - "военный конфликт в Донбассе".

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54,4% респондентов назвали низкий уровень зарплаты или пенсии, 53,1% - повышение тарифов на коммунальные услуги.

Инфляцию назвали 26,5% опрошенных, взяточничество и коррупцию в органах центральной власти - 24%, безработица - 20,5%.

Коррупцию в судах, полиции, прокуратуре назвали 14,2% опрошенных, недоступность качественной медицинской помощи - 12,4%, введение военного положения - 10,4%.

1,5% респондентов считают отсутствие свободы слова и демократии.

Исследование проводилось с 8 по 18 декабря методом стандартизированного интервью по месту жительства 2 тыс респондентов.

29 декабря 2018 года сообщалось, что абсолютное большинство украинцев (85%) любит новогодние праздники, а 64,5% планируют встретить новый 2019 год дома. 

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Теги: опрос, Социс, главные проблемы
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