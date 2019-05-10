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10.05.2019, 12:09

Ульяна Супрун объяснила, как можно сократить потребление соли

Ульяна Супрун объяснила, как можно сократить потребление соли - Фото
Соль (фото - pixabay.com)

И.о. министра здравоохранения отметила, что дневная норма соли для человека, который не имеет серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 г

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Избыток соли - одна из ключевых опасностей здоровья украинцев. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

По ее словам, ежедневно с готовой пищей украинцы употребляют много соли и часто этого не замечают.

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"Дневная норма соли для человека, который не имеет серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 г. Это около одной чайной ложки, но обычно мы превышаем ее почти вдвое. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 г в день, от 4 до 6 - 3 г а от 7 до 10 лет - 5 г", - уточнила Супрун.

Институт медицины США опубликовал стратегию сокращения потребления соли:

  • ешьте домашнюю еду и будьте осторожны с фаст-фудом;
  •  сэндвичи из ресторанов фастфуда или другие закуски могут содержать почти дневную норму соли. Особенно много ее в хот-догах, спагетти с соусом, копченом мясе и блюдах с кетчупом. Если едите что-то из этого, следите за своим рационом в течение дня и старайтесь избегать соленой пищи;
  • высокое содержание соли может быть в продуктах, которые не кажутся солеными на вкус. Например, это энергетики, спортивные напитки или зерновые завтраки. Внимательно читайте содержание этих продуктов на этикетках. Если соль или натрий указаны в начале - их здесь много. Советуем отказаться от таких продуктов;
  • в блюдах из ресторана также может быть высокое содержание соли. Поэтому лучше готовьте дома или отдавайте предпочтение заведениям, которые подают блюда после минимальной обработки;
  • ешьте больше овощей и фруктов. Организму требуется гораздо больше калия, чем натрия. Фрукты и овощи хорошо удовлетворяют эту потребность;
  • полуфабрикаты или уже готовые блюда содержат гораздо больше соли, чем их ингредиенты. Проверяйте этикетки и выбирайте продукты, содержащие не более 300 мг соли на порцию.

Супрун рекомендует начинать с уменьшения порций. "Так вы автоматически уменьшите и количество калорий, и количество соли. Можно руководствоваться довольно простым правилом: чем больше в пище калорий, тем больше в ней соли", - отметила она.

Исследования показывают, что украинцы могут менять свои пищевые привычки, следовательно, и приучить себя наслаждаться несоленой пищей. "Избавиться от соли и одновременно придать блюдам новые вкусы помогут специи, сухие и свежие травы, чеснок, имбирь, цитрусовые, вино и уксус", - объяснила чиновник.

Традиционные продукты с высоким содержанием соли, по ее мнению, нужно заменять полезными альтернативами. "Вместо бульонных кубиков готовьте домашний бульон, замените белый хлеб на цельнозерновой, готовы соленые приправы и соусы замените приготовленными собственноручно", - уточнила она.

11 апреял 2019 года Супрун заявила, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска.

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Теги: Супрун Ульяна, питание, соль
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