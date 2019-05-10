Ульяна Супрун объяснила, как можно сократить потребление соли

Избыток соли - одна из ключевых опасностей здоровья украинцев. Об этом у себя в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
По ее словам, ежедневно с готовой пищей украинцы употребляют много соли и часто этого не замечают.
"Дневная норма соли для человека, который не имеет серьезных проблем со здоровьем, составляет 6 г. Это около одной чайной ложки, но обычно мы превышаем ее почти вдвое. Для детей норма еще меньше: от 1 до 3 лет - 2 г в день, от 4 до 6 - 3 г а от 7 до 10 лет - 5 г", - уточнила Супрун.
Институт медицины США опубликовал стратегию сокращения потребления соли:
Супрун рекомендует начинать с уменьшения порций. "Так вы автоматически уменьшите и количество калорий, и количество соли. Можно руководствоваться довольно простым правилом: чем больше в пище калорий, тем больше в ней соли", - отметила она.
Исследования показывают, что украинцы могут менять свои пищевые привычки, следовательно, и приучить себя наслаждаться несоленой пищей. "Избавиться от соли и одновременно придать блюдам новые вкусы помогут специи, сухие и свежие травы, чеснок, имбирь, цитрусовые, вино и уксус", - объяснила чиновник.
Традиционные продукты с высоким содержанием соли, по ее мнению, нужно заменять полезными альтернативами. "Вместо бульонных кубиков готовьте домашний бульон, замените белый хлеб на цельнозерновой, готовы соленые приправы и соусы замените приготовленными собственноручно", - уточнила она.
11 апреял 2019 года Супрун заявила, что неполноценное питание вызывает наибольшее количество смертей во всем мире больше, чем курение, высокое давление и любой другой фактор риска.