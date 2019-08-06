Ульяна Супрун рассказала о рисках избыточного веса

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ожирение на 180% увеличивает риск рака поджелудочной железы. Об этом у себя в Facebook cообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Чиновник объяснила, что значит здоровый и избыточный вес.

"Чтобы оценить, все ли в порядке с весом, следует опираться на индекс массы тела и соотношение талии к бедрам. Сам по себе вес не является достаточным ориентиром. Здоровый индекс массы тела (ИМТ, - ред.) - соотношение веса к квадрату роста - колеблется от 18.5 до 24.9", - отметила Супрун.

Она уточнила, что избыточный вес определяется ИМТ 25-29.5. "С увеличением индекса массы тела и окружности талии пропорционально возрастает риск рака прямой кишки. Ожирение часто приводит к депрессии, а депрессивное или тревожное расстройства - к перееданию и ожирению. Висцеральное ожирение у мужчин приводит к гормональным проблемам", - предупредила Супрун.

По ее словам, ожирение у женщин сопровождает 35-65% случаев синдрома поликистозных яичников, увеличивает риск осложнений во время беременности и родов, потребность в кесаревом сечении.

В то же время Супрун говорит о том, что недостаток жира вреден и даже опасен для жизни. "Жировая ткань выделяет изменяет ряд гормонов. У женщин с очень низким содержанием жира в теле может начаться дисменорея - нарушение менструального цикла или его прекращения", - отметила Супрун.

И.о. министра здравоохранения уточнила, что распределение жира в теле во многом зависит от наследственности - плотности рецепторов гормонов на разных частях тела. "Главная задача, которая перед нами стоит, это держать вес и талию в пределах нормальных значений благодаря способам, которые не подрывают наше физическое и психическое здоровье и бюджет", - считает Супрун.

3 августа Супрун рассказала, что такое тревожные расстройства, чем они опасны и как их предотвратить.