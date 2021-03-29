В Луганской области будут производить препарат от коронавируса – копию японского "Авигана"

Министерство здравоохранения зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" – "Фавипиравир-Микрохим", который будут применять для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на приказ МОЗ.

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Как отмечается, производить генерик будет фармацевтическая компания Микрохим из Рубежного.

В пресс-службе ЛОГА сообщают, что "Фавипиравир-Микрохим" успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при МОЗ, а также клинические исследования биоэквивалентности.

Как сообщается, препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.

В сентябре 2020-го японская компания Fujifilm Toyama Chemical провела клинические исследования и получила доказательства эффективности использования препарата "Авиган" для лечения COVID-19 – в тех исследованиях время до негативного ПЦР-теста у принимавших препарат больных с некритичной пневмонией было 12 суток (против ~14,7 у плацебо-группы). Всего в испытаниях приняли участие 156 человек.

Оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусной болезни в Украине и внесен в протокол лечения COVID-19.

19 октября Микрохим подала документы на регистрацию "Фавипиравира".

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Наталия Медведева

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