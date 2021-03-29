UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Луганской области будут производить препарат от коронавируса – копию японского "Авигана"

29.03.2021, 19:22
В Луганской области будут производить препарат от коронавируса – копию японского
Фото: EPA/KIMIMASA MAYAMA

Министерство здравоохранения зарегистрировало первый украинский генерик японского противовирусного лекарственного средства "Авиган" – "Фавипиравир-Микрохим", который будут применять для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации со ссылкой на приказ МОЗ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, производить генерик будет фармацевтическая компания Микрохим из Рубежного.

В пресс-службе ЛОГА сообщают, что "Фавипиравир-Микрохим" успешно прошел контрольные исследования в уполномоченной лаборатории на базе Государственного экспертного центра при МОЗ, а также клинические исследования биоэквивалентности.

Как сообщается, препарат соответствует всем стандартам и протоколам, установленным Минздравом.

  • В сентябре 2020-го японская компания Fujifilm Toyama Chemical провела клинические исследования и получила доказательства эффективности использования препарата "Авиган" для лечения COVID-19 – в тех исследованиях время до негативного ПЦР-теста у принимавших препарат больных с некритичной пневмонией было 12 суток (против ~14,7 у плацебо-группы). Всего в испытаниях приняли участие 156 человек.
  • Оригинальный препарат был внесен в перечень лекарств для предотвращения распространения коронавирусной болезни в Украине и внесен в протокол лечения COVID-19.
  • 19 октября Микрохим подала документы на регистрацию "Фавипиравира".

Читайте также: Коронавирус. Pfizer начала раннее исследование таблеток от COVID-19

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
лекарство рубежное коронавирус авиган фавипиравир Микрохим
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 