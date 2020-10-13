В Украине уже используют вакцину РФ от COVID-19, заявил Тодуров. В МОЗ об этом не знают
В Минздраве заверяют, что ведут переговоры с мировыми производителями вакцины против коронавируса и не поставляют непроверенную российскую
В Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса непроверенной полноценными клиническими испытаниями российской вакциной. Об этом в эфире Украина 24 заявил гендиректор Института сердца Минздрава и член медсовета при Минздраве Борис Тодуров.
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"Российские вакцины сегодня массово завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", – сказал он.
На уточняющий вопрос, говорит ли он о вакцине от гриппа он ответил: "Я имею в виду вакцины от коронавируса".
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В то же время в пресс-службе Минздрава заверили в комментарии LIGA.net, что ведомство не занимается поставками российских вакцин.
"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", – сказали в МОЗ.
- Ранее Тодуров несколько раз попадал в публичные скандалы. В 2019-м журналисты bihus.info писали, что основную прибыль Институт сердца якобы получал за счет проведения "дорогих операций", которые по закону должны быть бесплатными. Также был скандал в 2018-м, когда получившего четыре года тюрьмы за соучастие в убийстве Юрия Крысина обнаружили в детском отделении ИС, после чего туда пришли представители С14 и облили его зеленкой. Также Тодуров не единожды критиковал бывшую и.о. главы МОЗ Уляну Супрун.
- В 2020-м нынешний министр здравоохранения Максим Степанов называл Тодурова "ведущим кардиохирургом, одним из лучших специалистов в Европе". 3 июля он включил Тодурова в состав медсовета при МОЗ.
- 9 октбяря 2020-го депутат фракции Слуга народа Александр Качура заявил, что Украина, по его мнению, будет обязана договариваться с Россией о закупке ее вакцины от коронавируса, если будет доказана ее эффективность. Степанов же ранее заверял, что Украина закупит только надежные вакцины, которые прошли все стадии испытаний.
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