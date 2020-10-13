В Украине уже используют вакцину РФ от COVID-19, заявил Тодуров. В МОЗ об этом не знают

В Минздраве заверяют, что ведут переговоры с мировыми производителями вакцины против коронавируса и не поставляют непроверенную российскую

В Украине уже якобы массово прививаются против коронавируса непроверенной полноценными клиническими испытаниями российской вакциной. Об этом в эфире Украина 24 заявил гендиректор Института сердца Минздрава и член медсовета при Минздраве Борис Тодуров.

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"Российские вакцины сегодня массово завозят из России. И целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами", – сказал он.

На уточняющий вопрос, говорит ли он о вакцине от гриппа он ответил: "Я имею в виду вакцины от коронавируса".

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В то же время в пресс-службе Минздрава заверили в комментарии LIGA.net, что ведомство не занимается поставками российских вакцин.

"Это Тодурова спрашивайте. Минздрав не поставляет российские вакцины и ведет переговоры с мировыми производителями", – сказали в МОЗ.

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Марк Сировой

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