"Все, пацаны, это смерть". Зеленский наградил подростков, убитых россиянами в Бердянске

Оганнисян и Хаганов не скрывали проукраинской позиции в оккупации, из-за чего подвергались пыткам от россиян

Никита Хаганов и Тигран Оганнисян (Фото: Локатор Медиа)

16-летние Тигран Оганнисян и Никита Хаганов, которых 24 июня 2023 года россияне убили во временно оккупированном Бердянске, награждены орденами Свободы посмертно. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ, сообщили в Офисе президента.

Несмотря на оккупацию города в 2022 году, подростки остались в Бердянске. Оганнисян активно высказывал свою проукраинскую позицию, из-за чего неоднократно подвергался давлению со стороны оккупантов. Его похитили из дома, где он жил с бабушкой, пытали, в том числе электрошоком, и имитировали расстрел. Парень был арестован российскими гауляйтерами.

Никита Ханганов также не скрывал своей проукраинской позиции. В октябре 2022 года его пытались арестовать, допрашивали его вместе с отцом, а затем начали фабриковать дело о якобы диверсии на железной дороге и устраивать обыски дома. Дело против подростка готовили в суд и планировали посадить его до 20 лет за решетку.

Ребята были друзьями. Россияне убили их 23 июня 2023 года, отметили в Офисе президента. После этого в сеть попало видео с последними словами ребят: "Все, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава!".

Россияне после двух лет с момента убийства так и не отдали тела убитых родным.