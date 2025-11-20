ВСП проверяет скандал из-за построения в форме в Житомирском военном институте

В Житомирском военном институте курсантов якобы наказали за отказ выходить на построение в пикселе

Андрей Слюсаренко (Фото: Житомирский военный институт)

Военная служба правопорядка начала проверку информации из соцсетей о том, что курсантов Житомирского военного института якобы заставили выстраиваться в военной форме, а за отказ они получили выговоры. В вузе утверждают, что это "искаженная информация".

Пользователь Х "Юнкер" (офицер Иван Галенко) сообщил, что начальник Житомирского военного института полковник Андрей Слюсаренко якобы приказал курсантам прийти на построение в военной форме, но несколько сотен будущих офицеров проигнорировали приказ и пришли в гражданской одежде, чтобы не подвергать себя опасности.

После этого руководство якобы приказало дать всем "нарушителям" выговоры за "невыполнение приказа и низкую исполнительную дисциплину".

Затем, по его данным, на отдельных курсантов якобы начали давить и заставлять говорить, что они предоставили ложную информацию.

ВСП сообщила, что сейчас проводятся опросы военнослужащих и изучаются действия как должностных лиц, так и курсантов института для установления причин и обстоятельств, а также предоставления всесторонней, объективной правовой оценки ситуации.

В то же время Слюсаренко в комментарии Житомир.инфо заявил, что "никакого построения не было, вопрос касался военной формы, так как курсанты военного института должны быть в военной форме".

"Тем более, что это курсанты четвертого курса, выпускники, которые должны готовить свое снаряжение, военную форму к выполнению в дальнейшем задач на первичных офицерских должностях в воинских частях. Построение вообще запрещены, была задача привести военную форму одежды в порядок и надеть", – сказал он.

На странице ЖВИ заявили, что "информация о конфликте была искажена и скомпрометирована".

"Замечание действительно имело место, однако его содержание не касалось вопросов, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье курсантов. Подчеркиваем, что учебное заведение придерживается требований безопасности, в частности, запрета на проведение построений и других массовых мероприятий", – заверили в вузе.