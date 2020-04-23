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Защитные костюмы для медиков. Минздрав объяснил, почему не покупают украинские

Защитные костюмы для медиков. Минздрав объяснил, почему не покупают украинские - Фото
Медик в защитном костюме (Иллюстративное фото: Lynn Bo Bo/EPA)
23.04.2020, 12:26

В Минздраве говорят, что пока защитные костюмы для медиков украинских производителей не соответствуют стандартам

Минздрав закупал бы защитные костюмы для медиков украинского производства, если бы было подтверждение их соответствия необходимым стандартам. Об этом сегодня на брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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"Относительно требований к средствам защиты в условиях пандемии, мы должны четко понимать, что должно быть у людей, которые обеспечивают здоровье и лечат пациентов в больницах. Но что касается именно украинских производителей, мы бы с удовольствием покупали украинское, если бы было подтверждение соответствия стандартам", - отметила Шаталова.

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Она уточнила, что в Минздраве поддерживают украинских производителей, однако этот "вопрос нужно обязательно сдвинуть с места", подготовиться к возможным будущим вызовам.

В Украине заболели 123 медработника из общего числа 578 зафиксированных за минувшие сутки случаев.

  • 22 апреля сообщалось, что во временно оккупированном Луганске у медиков нет защитных костюмов.

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Арина Толина
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