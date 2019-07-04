Извержение вулкана возле Сицилии унесло жизнь человека: видео

Вчера, 3 июля, на итальянском острове Стромболи вблизи Сицилии произошло извержение вулкана, из-за которого погиб человек. Об этом сообщает итальянское агентство Ansa.

Погибший был туристом, поднимавшимся на вершину вулкана. Еще один турист ранен.

Спасатели сообщают, что некоторые туристы во время извержения от страха бросились в море.

Туристы часто поднимаются на вершину высотой 924 м и заглядывают в кратер, из которого небольшие куски оплавленной породы иногда взлетают в небо.

Ранее в Индонезии произошло мощное извержение вулкана.

Смотрите также: В Мексике проснулся и "закурил" Попокатепетль: видео

Видео: SalvoPirroneTV