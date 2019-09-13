Названа победительница конкурса Мисс Украина-2019: фото, видео

По результатам конкурса титул Мисс Украина 2019 одержала Маргарита Паша, которая выступала под номером 15.

Маргарита Паша - студентка и мастер спорта по художественной гимнастике. Она имеет экономическое образование, сейчас студентка Киевского института международных отношений (третий курс магистратуры по специальности "международное право").

Она представит страну 69-м международном конкурсе "Мисс Мира-2019" в декабре.

В состав жюри конкурса входили Юлия Айсина, Ольга Внукова, Ана Варава, Владимир Горянский, Елизавета Чепель, Алина Байкова, Олег Верняев, Дмитрий Комаров, Андре Тан, Влада Литовченко и Николай Тищенко.



Вчера за победу боролись 24 конкурсантки от 17 до 25 лет в киевском Дворце "Украина".

В прошлом году Мисс Украина стала Леонила Гузь из Херсона.

1 августа Национальный комитет Мисс Украина объявил имена финалисток конкурса.

24 сентября прошлого года п обедительница конкурса красоты Мисс Украина 2018, 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко была дисквалифицирована за нарушение правил конкурса.

Видео: tsn.ua