Названа победительница конкурса Мисс Украина-2019: фото, видео

По результатам конкурса титул Мисс Украина 2019 одержала Маргарита Паша, которая выступала под номером 15.
Маргарита Паша - студентка и мастер спорта по художественной гимнастике. Она имеет экономическое образование, сейчас студентка Киевского института международных отношений (третий курс магистратуры по специальности "международное право").
Она представит страну 69-м международном конкурсе "Мисс Мира-2019" в декабре.
В состав жюри конкурса входили Юлия Айсина, Ольга Внукова, Ана Варава, Владимир Горянский, Елизавета Чепель, Алина Байкова, Олег Верняев, Дмитрий Комаров, Андре Тан, Влада Литовченко и Николай Тищенко.
Вчера за победу боролись 24 конкурсантки от 17 до 25 лет в киевском Дворце "Украина".
В прошлом году Мисс Украина стала Леонила Гузь из Херсона.
1 августа Национальный комитет Мисс Украина объявил имена финалисток конкурса.
Видео: tsn.ua