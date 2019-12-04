Украинский музыкант рассказал Дудю о "травле русскоязычных"

Украинский музыкант и продюсер Юрий Бардаш в интервью с российским блогером Юрием Дудем повторил клише пропаганды росСМИ, заявив о "травле" русскоязычного населения и жителей Донбасса.

"Запретили все русские школы или отменили – не знаю, как это назвать. В Украине 50 или 45, или 60 процентов русскоговорящих людей, которые выросли, родились, впитали русский язык, и это их родной язык. Украина – их страна родная, но язык их – русский. И чувствуется давление жесткое давление на этих людей. И ты сразу сепаратист, сразу ватник или вышыватник…Я глубоко в эту ху*ту не влезаю. Они сидят там в фейсбуке и сыплют все это…Происходит травля людей", - поделился своим мнением Бардаш.

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Кроме того, он посетовал на "давление на жителей Донбасса".

"Я тебе скажу, что я наблюдаю в Украине последние 5 лет. Я наблюдаю произвол в этой стране. Максимальный произвол. Это, действительно, такая тяжелая тема. Я очень часто слышу такое выражение "типичное донбасское быдло". Это люди, которые работают, они всегда работали. Их жизнь - работа, завод. Да, они строгие, они лютые, не такие культурные как в столице, они не знают таких слов как LOL и подобной ху*ты", - рассуждает музыкант.

Бардаш, уроженец Алчевска, также добавил, что "никак не относится к "ЛНР", Киеву или Москве", а "относится к людям, с которыми вырос". Они, по его словам, "попали в замес". Сейчас, считает он, "начался какой-то движ к миру".

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"Войска развели, но все это происходит с таким скрипом. Я говорю обо всех, кто притесняет русскоязычное население в Украине. Это очень больно, плохо и просто отвратительно. Это есть у нас в стране это происходит", - рассказал

Звершил свой рассказ Бардаш критикой декоммунизации, которую, считает он, "навязывают".

"Мой дед воевал, и я рос с сознанием великой победы, я и мой народ - победители, я так считаю. А у нас сейчас все памятники сносят, а улицы называют фамилиями людей, которые, когда немцы в Украину приходили, помогали им. Сейчас у нас немного другие герои в стране, нам все это навязывают",- подытожил музыкант.

Справка. Юрий Бардаш сейчас занимается электронным проектом YOURA. Ранее он был продюсером групп Quest Pistols, Нервы. Один из создателей и участников группы Грибы.

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